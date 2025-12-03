Natale a Borgo Incoronata | il programma degli eventi
Domenica 7 dicembre alle 18.30, Borgo Incoronata inaugurerà ufficialmente le festività con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, primo appuntamento del programma ‘Natale al Borgo’ che animerà la borgata nei giorni precedenti la vigilia. L’evento sarà arricchito da un coro di 50 voci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ci prepariamo per realizzare gli addobbi natalizi nel nostro borgo. Un sentito ringraziamento alla ditta Geraci Costruzioni, alla ditta Sicily Forest, ai dipendenti comunali e ai cittadini che si sono prodigati per la collocazione dell'albero di Natale in Piazza del Po - facebook.com Vai su Facebook
BORGO Foggia, “Natale al Borgo”: 18 stand per rilanciare l’Incoronata - Nei giorni 22, 23 e 24 dicembre 2025 si terrà la fiera promozionale “Natale al Borgo – La Magia del Borgo e i suoi Sapori” ... Si legge su statoquotidiano.it
FIERA “Natale al Borgo”, via all’avviso per i banchetti: il Comune lancia la fiera di dicembre a Borgo Incoronata - Il Comune ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di 17 banchetti in legno nell’ambito della fiera “Natale al Borgo" ... statoquotidiano.it scrive
Borgo del Natale: tutti gli eventi a Sansepolcro. Inaugurazione il 6 dicembre - Il piccolo villaggio del Natale accanto alla pista del ghiaccio, la festa di capodanno con i Sesto Senso e Kisswolf Dj, oltre alla sempre ampia parentesi dedicata ai presepi. Riporta corrierediarezzo.it