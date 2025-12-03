Natale 2025 | luminarie spettacolari e gratis a pochi km da Roma

Quando arriva dicembre e Roma si illumina di mercatini e addobbi, molti romani scoprono che in questo 2025 basta uscire di pochi chilometri dalla Capitale per immergersi in atmosfere natalizie ancora più suggestive e totalmente gratuite, tra luminarie e spettacoli di Natale incredibili. Dai borghi dei Castelli Romani alla costa pontina, tre destinazioni da urlo propongono installazioni artistiche, scenografie fiabesche e spettacoli di luce capaci di trasformare interi centri storici in veri e propri parchi tematici del Natale. Ma quali sono le mete da non perdere per vivere la magia delle feste senza spendere un euro? Leggi anche: — Piazza del Popolo, arriva l’Albero di Natale più spettacolare di Roma: ecco quanto è costato davvero Santa Maria delle Mole: “Luci in Allegria”, luminarie 3D e Luna Park per Natale 2025. 🔗 Leggi su Funweek.it