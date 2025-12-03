Natale 2025 apre Palazzo Incanto | un percorso tra sentieri e saloni fiabeschi a Scalo Milano

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 dicembre 2025 – Atmosfera di Natale  anche allo  Scalo Milano Outlet & More, a Locate Triulzi, dove è stato  inaugurato ‘Palazzo Incanto’, un progetto dedicato alle festività e firmato  Vincenzo Dascanio.  Per il quinto anno consecutivo, il sodalizio tra l’Outlet alle porte di Milano e il celebre event designer dà vita a un’ esperienza immersiva e sognante, che invita ogni visitatore a diventare protagonista della propria favola personale.  L’allestimento trasforma gli spazi in un percorso ispirato alle fiabe, con installazioni e ambienti tematici. “La collaborazione con Vincenzo Dascanio è per noi un elemento distintivo, che ogni Natale ci permette di superare le aspettative dei nostri clienti,” – ha detto Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

natale 2025 apre palazzo incanto un percorso tra sentieri e saloni fiabeschi a scalo milano

© Ilgiorno.it - Natale 2025, apre Palazzo Incanto: un percorso tra sentieri e saloni fiabeschi a Scalo Milano

News recenti che potrebbero piacerti

natale 2025 apre palazzoIl Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia” - Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia”, rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni, ideata e realizzata dalla Comunità Benedett ... Secondo irpinianews.it

PALAZZO MARINO. DA DOMANI APRE LA GRANDE MOSTRA DI NATALE, PROTAGONISTA “IL POLITTICO DI MONTE SAN MARTINO” - Il capolavoro dei fratelli Crivelli visibile gratuitamente in Sala Alessi fino all’11 gennaio 2026. Si legge su mi-lorenteggio.com

natale 2025 apre palazzoMostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: info e orari per ammirare il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Si legge su mentelocale.it

natale 2025 apre palazzoMostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... mentelocale.it scrive

natale 2025 apre palazzoTre giorni al Palazzo Abbaziale del Loreto: mercatini di Natale, danza, libri e visite guidate - Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia”, rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni, ideata e realizzata ... Come scrive corriereirpinia.it

natale 2025 apre palazzoLe Vie del Natale 2025 a Trani: un mese di cultura, musica e spettacolo al Palazzo delle Arti Beltrani - Il cartellone si apre dal 5 al 7 dicembre con “Un Canto di Natale”, adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens, scritto e diretto da Luca Mauceri. Si legge su giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Natale 2025 Apre Palazzo