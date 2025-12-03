Milano, 3 dicembre 2025 – Atmosfera di Natale anche allo Scalo Milano Outlet & More, a Locate Triulzi, dove è stato inaugurato ‘Palazzo Incanto’, un progetto dedicato alle festività e firmato Vincenzo Dascanio. Per il quinto anno consecutivo, il sodalizio tra l’Outlet alle porte di Milano e il celebre event designer dà vita a un’ esperienza immersiva e sognante, che invita ogni visitatore a diventare protagonista della propria favola personale. L’allestimento trasforma gli spazi in un percorso ispirato alle fiabe, con installazioni e ambienti tematici. “La collaborazione con Vincenzo Dascanio è per noi un elemento distintivo, che ogni Natale ci permette di superare le aspettative dei nostri clienti,” – ha detto Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Natale 2025, apre Palazzo Incanto: un percorso tra sentieri e saloni fiabeschi a Scalo Milano