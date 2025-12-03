Natale 2025 apre Palazzo Incanto | un percorso tra sentieri e saloni fiabeschi a Scalo Milano
Milano, 3 dicembre 2025 – Atmosfera di Natale anche allo Scalo Milano Outlet & More, a Locate Triulzi, dove è stato inaugurato ‘Palazzo Incanto’, un progetto dedicato alle festività e firmato Vincenzo Dascanio. Per il quinto anno consecutivo, il sodalizio tra l’Outlet alle porte di Milano e il celebre event designer dà vita a un’ esperienza immersiva e sognante, che invita ogni visitatore a diventare protagonista della propria favola personale. L’allestimento trasforma gli spazi in un percorso ispirato alle fiabe, con installazioni e ambienti tematici. “La collaborazione con Vincenzo Dascanio è per noi un elemento distintivo, che ogni Natale ci permette di superare le aspettative dei nostri clienti,” – ha detto Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Natale al Centro apre le porte alla musica emergente! Il 4 dicembre la tensostruttura di via Vittorio Veneto ospita Fuori dal Garage, la rassegna dedicata ai gruppi musicali emergenti della nostra città. Un’occasione per dare spazio ai giovani talenti e vivere - facebook.com Vai su Facebook
La torre attrice si apre il sipario nel Natale è felice lo spettacolo a corollario #istantaneeDa @VillaArconati @VilleAperteMB #inLombardia #ThePhotoHour #scritturebrevi Vai su X
Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia” - Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia”, rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni, ideata e realizzata dalla Comunità Benedett ... Secondo irpinianews.it
PALAZZO MARINO. DA DOMANI APRE LA GRANDE MOSTRA DI NATALE, PROTAGONISTA “IL POLITTICO DI MONTE SAN MARTINO” - Il capolavoro dei fratelli Crivelli visibile gratuitamente in Sala Alessi fino all’11 gennaio 2026. Si legge su mi-lorenteggio.com
Mostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: info e orari per ammirare il Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... Si legge su mentelocale.it
Mostra di Natale 2025 a Palazzo Marino: Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli - Torna dal 3 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, l’appuntamento ormai tradizionale con la grande arte italiana e internazionale che ogni anno regala ai ... mentelocale.it scrive
Tre giorni al Palazzo Abbaziale del Loreto: mercatini di Natale, danza, libri e visite guidate - Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia”, rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni, ideata e realizzata ... Come scrive corriereirpinia.it
Le Vie del Natale 2025 a Trani: un mese di cultura, musica e spettacolo al Palazzo delle Arti Beltrani - Il cartellone si apre dal 5 al 7 dicembre con “Un Canto di Natale”, adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens, scritto e diretto da Luca Mauceri. Si legge su giornaledipuglia.com