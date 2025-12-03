Natale 2025 all' Acquario di Genova e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

Dal 6 dicembre, il mondo AcquarioVillage comincia a celebrare le feste con un programma di iniziative nel Ponte dell’Immacolata che proseguiranno poi nel periodo del 26 dicembre-6 gennaio. Da non perdere il 31 dicembre gli esclusivi e speciali eventi di Capodanno all’Acquario e, novità di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Natale 2025 all'Acquario di Genova e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi

Ancora non hai trovato una location adeguata per il tuo evento aziendale di Natale, il tuo meeting oppure il tuo evento privato? L'Acquario di Livorno ha varie sale suggestive e disponibili. Per info e prenotazione: [email protected] Tel. 0586 269162 - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 e Capodanno 2026 all'Acquario di Genova e Città dei Bambini: quando è aperto, prenotazioni, eventi e Notte con gli squali - Anche ad AcquarioVillage si celebrano le feste natalizie a partire da sabato 6 dicembre: è ricco il programma di iniziative durante il Ponte dell’Immacolata, che proseguiranno poi ... Si legge su mentelocale.it

Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... Lo riporta ligurianotizie.it

Natale a Genova, il Cactus Market illumina i Giardini Luzzati - Dal 6 al 22 dicembre, nel cuore del centro storico, l’appuntamento con prodotti artigianali, libri e iniziative solidali ... Scrive ilsecoloxix.it

Mercatini di Natale 2025 a Genova e provincia: dove e quando - Gli appuntamenti più gettonati della stagione per andare a caccia di regali o concedersi una pausa all'insegna di specialità gastronomiche ... genovatoday.it scrive

Fiera del Libro di Natale 2025 a Genova: banchi di libri, vinili, stampe e solidarietà - È ciò che attende genovesi e turisti nella storica Galleria Mazzini, dal 1 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, dalle ore 9 alle 19. mentelocale.it scrive

Natale, ecco gli eventi a Genova: illuminazione artistica, laser show, presepi, mercatini e Casa di Babbo Natale a Tursi - È stato presentato il calendario degli eventi natalizi di Genova, tra appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi per cittadini e visitatori di ogni età. Scrive genovatoday.it