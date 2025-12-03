Natale 2025 a Noicattaro | maxi Villaggio di Santa Claus concerti e spettacoli itineranti
La magia del Natale invade Noicattaro che per tre giorni a dicembre si trasforma nel villaggio di Rovaniemi in Finlandia, tra luci, neve e colorati cortei. Dal 7 al 21 dicembre il borgo nell’entroterra barese ospita Noelcattaro. Nel periodo più incantato dell’anno, la terra simbolo dell’uva - con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Noicattaro si trasforma in un villaggio natalizio! Dal 7 al 21 dicembre 2025 torna Noelcattaro, il maxi villaggio di Babbo Natale che trasformerà il nostro borgo in una piccola Rovaniemi, tra luci, neve e colorati cortei! Cosa ti aspetta: La grande Casa di - facebook.com Vai su Facebook
Noicattaro si trasforma in un villaggio natalizio: dal 7 al 21 dicembre torna Noelcattaro - Al centro delle iniziative ci sarà la grande Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del Palazzo della Cultura e inaugurata domenica 7 dicembre con una festa dedicata alle famiglie. Lo riporta giornaledipuglia.com
VILLAGGIO Noicattaro: dal 7 dicembre al via il villaggio natalizio - Noelcattaro, un evento che trasforma il borgo barese in un vero e proprio villaggio nordico, tra luci, neve e colorati cortei ... statoquotidiano.it scrive
Natale 2025 - Tutte le novità su Natale 2025: dai mercatini a tema ai consigli su dove viaggiare per le festività natalizie. Secondo fanpage.it