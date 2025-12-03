Natale 2025 a Locorotondo | mercatini artigianato e street food fino al 6 gennaio

A Locorotondo il Natale profuma di tradizione, luci calde e atmosfere d’altri tempi. Anche per il 2025 il borgo della Valle d’Itria accoglie residenti e visitatori con i suoi caratteristici Mercatini di Natale, un percorso diffuso che attraversa il centro storico e rimane aperto ogni giorno fino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

TELEVISIONE “Il 6 Dicembre la magia del nostro Natale in diretta a ‘Bar Centrale’” dichiara il primo cittadino di Locorotondo che ringrazia la Rai e la produzione del programma... #locorotondo - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Segnala nostrofiglio.it

Mercatini di Natale 2025, i più belli da vedere in Europa: da Bolzano a Vienna - Nelle principali città italiane ed europee, i Christmas market sono diventati ormai una tradizione irrinunciabile, in grado di accendere il magico spirito del Natale con la loro calda atmosfera. Secondo tg24.sky.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana: un viaggio emozionante tra luci e tradizioni - Atmosfere tirolesi, profumi tedeschi e fascino francese animano borghi e piazze storiche della Toscana con artigianato, sapori tipici e luci festive, per i mercatini di Natale 2025. Secondo cosedicasa.com

I 10 mercatini di Natale più belli del 2025: la classifica che sorprende - 000 viaggiatori hanno votato i più belli d’Europa, incoronando una destinazione inattesa. Secondo quotidiano.net

Mercatini di Natale: le 7 mete più gettonate - Bolzano è considerato il re dei mercatini italiani per la sua atmosfera tradizionale. Riporta eroicafenice.com

Natale 2025 tra mercatini e borghi da scoprire: gli appuntamenti da non perdere in Abruzzo - Anche in Abruzzo è iniziata ufficialmente la stagione dei mercatini di Natale 2025: tutti gli appuntamenti da non perdere. Come scrive abruzzo.cityrumors.it