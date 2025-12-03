Natale 2025 a Conversano | si accende il borgo delle feste tra luci pista di ghiaccio e il Castello di Santa Claus
Conversano si prepara a vivere la magia del periodo più atteso dell’anno. Domenica 7 dicembre, alle ore 18, prende ufficialmente il via Borgo di Natale 2025, il grande cartellone di eventi che animerà il centro cittadino fino al 6 gennaio 2026 con spettacoli, luminarie, attrazioni per famiglie ed. 🔗 Leggi su Baritoday.it
