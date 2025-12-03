Nata senza mano e avambraccio sinistro mi dicevano peccato che non lavorerai sei una bella ragazza Invece ho portato la disabilità a Miss Italia
Sfilare sulle passerelle di Miss Italia mostrando una disabilità evidente, come l?assenza della mano e dell?avambraccio sinistro: è impensabile per chi segue gli. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondisci con queste news
Buonasera, provo a chiedervi una mano per un sondaggio. Sono nata e cresciuta in Umbria e però negli ultimi dieci anni ho lavorato all’estero occupandomi di sostenibilità nel settore food. Da persona impegnata sul fronte ambientale mi sono avvicinata alla c - facebook.com Vai su Facebook