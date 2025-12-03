Nasconde la droga nella batteria dell' auto | arrestato 24enne

I carabinieri hanno arrestato un pusher a Meta di Sorrento. I militari hanno notato il 24enne a bordo della sua auto e hanno deciso di controllarlo. Scatta la perquisizione, ma il veicolo non nascondeva nessuna anomalia. Tuttavia i carabinieri hanno voluto approfondire ulteriormente le ricerche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

