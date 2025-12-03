Nasce il Vinitaly del Sud | al Napoli Racing Show debutta la rassegna Vini e Olii della Magna Grecia

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli Racing Show non si presenterà soltanto come un appuntamento dedicato ai motori. L’edizione in programma ospiterà infatti la rassegna e il concorso “Vini e Olii della Magna Grecia”, un progetto che ambisce a diventare il punto di riferimento del settore enologico nel Mezzogiorno. L’iniziativa, pensata per valorizzare il patrimonio agricolo e produttivo del Sud Italia, si inserirà nel cuore del villaggio del Racing Show con un format capace di unire qualità, promozione territoriale e visione internazionale. L’inaugurazione e le etichette protagoniste. La rassegna prenderà il via sabato 6 dicembre alle ore 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

