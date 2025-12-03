Nardò LE scomparsa 27enne Tatiana Tramacere ricerche anche con cani molecolari la madre | Doveva andare a lavorare le è capitato qualcosa

La giovane, capelli rossi lisci e occhi azzurri, vive a Nardò e l’ultima volta è stata vista uscire di casa con jeans e cappotto grigio. Da quel momento, più nessun contatto: il suo cellulare risulta spento e non fornisce alcun appiglio utile per la geolocalizzazione Proseguono senza sosta le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nardò (LE), scomparsa 27enne Tatiana Tramacere, ricerche anche con cani molecolari, la madre: “Doveva andare a lavorare, le è capitato qualcosa”

