Nardò LE scomparsa 27enne Tatiana Tramacere ricerche anche con cani molecolari la madre | Doveva andare a lavorare le è capitato qualcosa

La giovane, capelli rossi lisci e occhi azzurri, vive a Nardò e l’ultima volta è stata vista uscire di casa con jeans e cappotto grigio. Da quel momento, più nessun contatto: il suo cellulare risulta spento e non fornisce alcun appiglio utile per la geolocalizzazione Proseguono senza sosta le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nardò (LE), scomparsa 27enne Tatiana Tramacere, ricerche anche con cani molecolari, la madre: “Doveva andare a lavorare, le è capitato qualcosa”

“Abbiamo avuto una piccola discussione, poi ci siamo salutati senza tensioni”, parla a “Chi l’ha visto?” Dragos, l’amico che ha visto Tatiana per ultimo al Parco Raho di #Nardò la sera della sua scomparsa. “Poi ha detto solo ‘devo andare’”. Qualcuno l’ha incon - facebook.com Vai su Facebook

Giallo di Nardò.Tatiana, 27 anni, è scomparsa nel nulla il 24 novembre scorso. Le indagini si svolgono a 360 gradi. Esaminati anche tabulati telefonici e messaggi.Tatiana pare fosse indecisa tra due persone a cui era legata ma,alla fine, aveva deciso di tornar Vai su X

Tatiana, ancora nessuna traccia: a Nardò è angoscia per la scomparsa della 27enne, aperto fascicolo in Procura - In campo anche droni e cani molecolari alla ricerca di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Scrive virgilio.it

Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: sequestrato il cellulare di un amico. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio - Cresce la preoccupazione e scatta l'inchiesta sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì ... Da ilmattino.it

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò: età, il rapporto con la madre, il fidanzato e la pagina Instagram - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. ilmessaggero.it scrive

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia ... tg24.sky.it scrive

Continuano le ricerche di Tatiana, la 27enne scomparsa nel nulla dieci giorni fa - Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse ... Segnala msn.com