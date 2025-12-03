Napoli truffatore ostenta 3mila euro su TikTok | la camorra gli chiede la tangente
Un video su TikTok, in cui un giovane truffatore della periferia Ovest di Napoli si mostrava con 3mila euro in contanti, è diventato la prova decisiva che ha svelato un circuito di truffe telematiche e un tentativo di estorsione da parte della camorra. Il ragazzo, convinto che nessuno gli avrebbe chiesto conto di quei soldi, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
