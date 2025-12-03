Napoli scatta l’allarme sulle condizioni di Lukaku | C’è un fattore che preoccupa
Il Napoli conta le ore per rivedere in campo Romelu Lukaku. La stagione del belga non è di fatto mai iniziata, a causa del grave infortunio rimediato nella pre-season. Nelle scorse settimane il peggio sembrava essere ormai alle spalle, con il rientro di Big Rom che pareva essere dietro l'angolo. Adesso, però, la situazione sembrerebbe essere cambiata, con il ritorno di campo di Lukaku che rischia di dover essere rimandato. Lukaku, il Napoli preferisce aspettare: la condizione fisica non soddisfa. Come riportato da Il Mattino, l'infortunio muscolare di Lukaku è da considerarsi ormai svanito. Ad oggi, però, a preoccupare è la condizione fisica del giocatore, che sembra essere ancora lontano dal top della forma.
