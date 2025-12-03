Napoli raggiunto un nuovo accordo | è tutto vero c’è il comunicato ufficiale

Le società di oggi devono fare tanta attenzione ai risultati sul campo ma non solo. Tanto, infatti, passa anche dagli accordi economico-commerciali, che possono essere fondamentali per il bilancio del club e per il raggiungimento di obiettivi finanziari a lungo termine. Tra queste attività, nelle ultime ore il Napoli ha firmato un nuovo accordo con l’azienda RIFLESSI, che diventerà ufficialmente nuovo Officiali Supplier del club partenopeo. RIFLESSI nuovo partner del Napoli: il comunicato. Il Napoli ha firmato ufficialmente una nuova collaborazione con l’ azienda italiana RIFLESSI, leader nel design d’arredo, che entra a far parte della famiglia azzurra in qualità di Official Supplier. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, raggiunto un nuovo accordo: è tutto vero, c’è il comunicato ufficiale

