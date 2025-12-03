Napoli pino storico da abbattere all’Arenella | nuova data e riparte la protesta

Tempo di lettura: 2 minuti A volte ritornano. Riecco l'abbattimento del pino all'angolo tra via Netti e via Naccherino, all'Arenella. Più volte rimandato, a seguito di mobilitazioni ambientaliste. Ma il taglio è fissato di nuovo: il giorno designato è venerdì 5 dicembre. Secondo il condominio proprietario, lo storico Pinus Pinea va abbattuto per una situazione di pericolo, valutata da professionisti ad hoc. Da tempo il Comune di Napoli ha concesso il nulla osta all'operazione. Ciò nonostante, le proteste non si sono mai fermate. E ripartono anche stavolta, in un duello senza fine. "Domani alle 16.

