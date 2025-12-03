Napoli non solo il gol di Lucca | è successo anche questo al Maradona contro il Cagliari

Il Napoli va in vantaggio contro il Cagliari. Dopo una prima parte di match bloccata, attenta e di studio, il match si sblocca poco prima della mezz’ora. Il gol è messo a segno dal Napoli, con l’autore del gol che è stato Lorenzo Lucca. Motivato da Manna nel pre-partita e voglioso di spegnere le critiche, l’ex Udinese è tornato al gol su assist di Vergara. Napoli-Cagliari, gol di Lucca su assist di Vergara. Per Lorenzo Lucca è il secondo gol stagionale. Il primo era arrivato il 22 settembre nella sfida vinta dal Napoli per 3-2 contro il Pisa. Adesso, dopo oltre due mesi, si sblocca nuovamente l’attaccante, cercando di spegnere le critiche sul suo conto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

