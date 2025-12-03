Napoli nei bassifondi della classifica per qualità della vita De Giovanni non ci sta | Sono altri parametri che incidono

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Con tutto il rispetto dico che Napoli non può essere in fondo alla classifica delle città per la qualità della vita. Sono altri parametri quelli che incidono". Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervenuto stamattina ai "Dialoghi in prefettura", iniziativa promossa dal prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

