Napoli nei bassifondi della classifica per qualità della vita De Giovanni non ci sta | Sono altri parametri che incidono

"Con tutto il rispetto dico che Napoli non può essere in fondo alla classifica delle città per la qualità della vita. Sono altri parametri quelli che incidono". Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervenuto stamattina ai "Dialoghi in prefettura", iniziativa promossa dal prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IrpiniaTv. . Giunta dalle alte competenze e dialogo costante con l’area metropolitana di Napoli ed il sindaco Manfredi. Il governatore eletto, Roberto Fico, indica la rotta. Servizio di Flavio Coppola #itv - facebook.com Vai su Facebook

Scatto Napoli, tris all'Inter e primato in classifica - Tre, che è la metà di quel sei che ha fatto paura tutta la settimana, come le risposte che il Napoli ha dato a ... Secondo ilmattino.it