Napoli Miró in basilica | un viaggio nell’anima attraverso la grafica
Nel cuore di Napoli, una basilica si prepara ad accogliere un percorso espositivo che promette di toccare corde intime e profonde del pubblico. Un grande maestro catalano della contemporaneità viene raccontato attraverso il lato più segreto della sua ricerca, in un dialogo serrato tra immagini, parola e memoria. Un viaggio nell’anima di Joan Miró Porta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Vado a Napoli. . Oggi vi porto nel cuore pulsante del centro storico di Napoli. In uno dei suoi gioielli più belli: la maestosa Basilica di San Domenico Maggiore. Ma c'è un legame segreto e inaspettato che unisce questa chiesa millenaria all'Antica città di Pomp - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, distacco di un vetro alla Basilica di Santa Chiara: accertamenti in corso - Un vetro protettivo dei maestosi finestroni della Basilica di Santa Chiara a Napoli, è caduto nottetempo sulla terrazza della sala Tommaso Campanella, in piazza del Gesù. Lo riporta ilmattino.it
A Napoli emozioni per la 'Giuditta' nella Basilica del Carmine - Un mix di forti emozioni creato nel segno del poema biblico 'Giuditta' ha caratterizzato l'omaggio musicale a don Luigi Guida (1883- Come scrive ansa.it