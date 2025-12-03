Napoli Miró in basilica | un viaggio nell’anima attraverso la grafica

Nel cuore di Napoli, una basilica si prepara ad accogliere un percorso espositivo che promette di toccare corde intime e profonde del pubblico. Un grande maestro catalano della contemporaneità viene raccontato attraverso il lato più segreto della sua ricerca, in un dialogo serrato tra immagini, parola e memoria. Un viaggio nellanima di Joan Miró Porta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

