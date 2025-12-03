Napoli maxi sequestri tra rifiuti e merce falsa | doppia operazione

La Polizia Metropolitana sequestra 380 tonnellate di rifiuti a Sant'Antimo e merce contraffatta a Porta Capuana per un valore di 11mila euro. Polizia Metropolitana, due operazioni tra Sant'Antimo e Porta Capuana. La Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dal comandante Lucia Rea, ha concluso due importanti operazioni in diverse aree del territorio metropolitano, con sequestri significativi e denunce all'Autorità Giudiziaria. Gli interventi hanno interessato Sant'Antimo e Porta Capuana, zone al centro di fenomeni ambientali e commerciali illegali. Sant'Antimo: sequestrate 380 tonnellate di rifiuti.

