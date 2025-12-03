Napoli Juve Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto | confermata la difesa a tre in attacco giocheranno loro due! Le possibili scelte

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juve, la squadra torna al lavoro domani dopo il giorno di riposo: si va verso la conferma del modulo, davanti Openda parte dietro. Dopo le fatiche di  Coppa Italia  e la qualificazione ai quarti ottenuta contro l’ Udinese, la  Juventus  ha tirato il fiato. Nella giornata di oggi, infatti, la squadra ha goduto di un meritato  giorno di riposo  concesso da  Luciano Spalletti  per ricaricare le batterie fisiche e mentali in vista del tour de force di dicembre. Da domani, però, si tornerà a fare sul serio alla  Continassa: la preparazione riprenderà a pieno ritmo con un unico, grande obiettivo nel mirino, la sfida cruciale di domenica sera contro il  Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve spalletti non ha intenzione di stravolgere l8217assetto confermata la difesa a tre in attacco giocheranno loro due le possibili scelte

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto: confermata la difesa a tre, in attacco giocheranno loro due! Le possibili scelte

Altre letture consigliate

napoli juve spalletti haJuventus, Spalletti: mea culpa e messaggio al club tra i muri di Zhegrova, i topolini e l'attesa del ritorno a Napoli - Dopo il successo sull'Udinese in coppa Italia il tecnico bianconero Spalletti fa capire che serve ancora qualcosa sul mercato, poi spiega le differenze tra Openda e David ... Come scrive sport.virgilio.it

napoli juve spalletti haJuventus, Spalletti: "Contro il Napoli sarà un'emozione incandescente" - L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". Riporta sport.sky.it

napoli juve spalletti haCOPPA ITALIA - Juventus, Spalletti: "Ritorno a Napoli? Emozione incandescente, non conta come verrò accolto, ma il mio sentimento nei loro confronti: gli voglio il massimo del ... - Udinese”, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha dichiarato in esclusiva a “Coppa Italia Live” su Itali ... Lo riporta napolimagazine.com

“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate - Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. Scrive ilfattoquotidiano.it

Spalletti ha di nuovo i difensori contati contro il Napoli: Koopmeiners e altre due soluzioni per la Juventus - L'infortunio di Federico Gatti riporta la Juventus in emergenza nel reparto difensivo: le opzioni di Spalletti per affrontare il Napoli. Come scrive ilbianconero.com

napoli juve spalletti haCome sarà il ritorno a Napoli? La risposta da brividi di Spalletti dopo Juve-Udinese - Domenica ci sarà il ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina del Maradona ma da avversario. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Spalletti Ha