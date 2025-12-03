Napoli-Juve nuova tegola per Spalletti | altro grave infortunio in casa bianconera

Luciano Spalletti perde un altro elemento in vista del suo ritorno al Maradona, per la prima volta da avversario. Dopo quello di Vlahovic, infatti, l'ex ct della Nazionale in vista della trasferta di Napoli dovrà fare i conti anche con l'infortunio al ginocchio del difensore Federico Gatti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

UFFICIALE - Tegola Juve, un titolarissimo si opera e salta il Napoli

