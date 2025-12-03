Napoli-Juve ci sarà un’assenza importante per Spalletti

Dailynews24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione di Federico Gatti è motivo di preoccupazione per i tifosi bianconeri. Il difensore della Juventus è riuscito a tornare in forma per la partita di Coppa Italia contro l’Udinese, ma è stato sostituito dal Mister durante il corso del match. Continua, infatti, ad avvertire forti dolori al ginocchio. Riuscirà a recuperare per l’imminente . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli juve sar224 un8217assenzaNapoli Juve: torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte. Il punto dall’infermeria azzurra - Il punto sugli infortunati azzurri La settimana della verità è iniziata. juventusnews24.com scrive

napoli juve sar224 un8217assenzaNapoli, Lukaku verso il rientro? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’infermeria in vista della sfida con la Juve - Il punto dall’infermeria dei partenopei La settimana decisiva è iniziata. Lo riporta calcionews24.com

napoli juve sar224 un8217assenzaJuventus, problemi per Spalletti: a Napoli senza Vlahovic e le alternative non danno garanzie - La Juventus torna alla vittoria in campionato contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non può dirsi del tutto tranquillo. tuttonapoli.net scrive

napoli juve sar224 un8217assenzaE’ già febbre Napoli-Juve, i bianconeri senza Vlahovic per 3 mesi - Sale già l'attesa per la super sfida di Serie A tra Juventus e Napoli al Maradona, il 7 dicembre andrà in scena il big match. Segnala internapoli.it

napoli juve sar224 un8217assenzaJuve, come sta Bremer? Sarà out contro il Napoli: rientro atteso per questa data! Le ultimissime - Juve ancora senza Bremer nella sfida contro il Napoli: ecco quando tornerà in campo il difensore brasiliano. Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Sar224 Un8217assenza