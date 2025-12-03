Napoli Juve chi gioca al centro dell’attacco bianconero dopo l’infortunio di Vlahovic? Tre idee per Spalletti ce n’è una che lo stuzzica particolarmente | il punto

Napoli Juve, Spalletti valuta il falso nove: David e Openda non convincono fino in fondo, il tecnico pensa a Yildiz come riferimento centrale. L’infortunio muscolare di Dusan Vlahovic ha aperto una voragine nell’attacco della Juventus, ma ha anche dato il via a un casting per il ruolo di centravanti che si preannuncia lungo e complesso. Con il serbo fuori almeno per tre mesi (rischio operazione all’adduttore), Luciano Spalletti deve trovare una soluzione immediata per il big match del 7 dicembre contro il Napoli. Se le opzioni più naturali sono Jonathan David e Loïs Openda, la difficoltà di scegliere tra i due (nonostante i gol in Champions League ) sta spingendo il tecnico a valutare una mossa a sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, chi gioca al centro dell’attacco bianconero dopo l’infortunio di Vlahovic? Tre idee per Spalletti, ce n’è una che lo stuzzica particolarmente: il punto

News recenti che potrebbero piacerti

? Spalletti si emoziona pensando a Napoli-Juve: "Tanti bambini vorranno rivedermi ed io gli voglio il massimo del bene. Non conterà come verrò accolto" - facebook.com Vai su Facebook

Il principale obiettivo del Napoli per la fascia destra è Marco Palestra. Juventus, Milan e Inter lo seguono con particolare curiosità, ma la sensazione è che servano (almeno) 35 milioni (se non 40) per il classe 2005. Sempre che l'Atalanta sia disposta a cederlo Vai su X

SPORTITALIA - Accostato al Napoli, Miretti è tornato al centro della Juventus - Fabio Miretti è tornato al centro della Juventus dopo un lungo e fastidioso infortunio, ha avuto minutaggio e potrebbe averne nelle prossime partite. Si legge su napolimagazine.com

Juve Udinese, turnover ragionato per Spalletti: tanti cambi per l’esordio stagionale in Coppa Italia, a cosa pensa il tecnico bianconero - Juve Udinese, il tecnico cambia in Coppa Italia per gestire le energie verso Napoli: spazio a chi gioca meno, in attacco Openda o David per Vlahovic La Juventus si tuffa nella Coppa Italia con l’obiet ... Segnala juventusnews24.com

Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz? - Luciano Spalletti chiamato a scegliere il sostituto di Dusan Vlahovic, andato ko contro il Cagliari, al centro dell'attacco della Juve: testa a testa David- Lo riporta msn.com

Juve-Udinese: la partita che apre la settimana che porta a Juve–Napoli, occasione per tanti! - Udinese: la partita che apre la settimana che porta a Juve–Napoli La settimana che conduce al big match Juve–Napoli si apre con una sfida tutt’altro che ... Come scrive tuttojuve.com

Juve, in Coppa Italia con la testa a Napoli. Miretti scala posizioni, pronto il jolly Zhegrova - Turnover ragionato per Spalletti in vista del ritorno al Maradona. msn.com scrive

Verso Napoli-Cagliari, per Conte turnover ridotto all'osso - Il ds Manna: "Gilmour e de Bruyne torneranno a febbraio, Anguissa un po' prima. Come scrive rainews.it