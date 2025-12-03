Napoli inseguimento sull’Asse Mediano | arrestato 26enne in fuga

La Polizia arresta un 26enne dopo un inseguimento sull’Asse Mediano: aveva tentato un furto, fuggito con complici e portava arnesi da scasso. Inseguimento sull’Asse Mediano, arrestato un 26enne. Nel corso dei servizi mirati predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori lungo il cosiddetto Asse Mediano, la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per concorso in furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il controllo e la fuga all’area di servizio. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, impegnati nel controllo del territorio, stavano percorrendo l’Asse Mediano in direzione Arzano quando hanno individuato tre uomini intenti ad armeggiare su un’auto in sosta all’interno di un’area di servizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

