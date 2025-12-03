Napoli il tabù è spezzato | Buongiorno e Milinkovic eroi ai rigori contro il Cagliari Chi sfidiamo ai quarti

Maratona vincente. Il Napoli batte il Cagliari ai calci di rigore e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 dei 90 minuti (gol di Lucca e pari di Esposito), la sfida si è decisa al decimo tiro dal dischetto: Milinkovic-Savic ha ipnotizzato Luvumbo, permettendo ad Alessandro Buongiorno di segnare il penalty della vittoria. Sfuma lo spettro dell’eliminazione: rotta la “maledizione” che durava dal 2020. Alessandro Buongiorno rigore decisivo Napoli Cagliari Coppa Italia La maledizione spezzata: mai ai quarti dal 2020. Non è stata una semplice vittoria, è stata una liberazione. Per capire il peso di quei rigori tirati sotto la Curva, bisogna guardare la storia recente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, il tabù è spezzato: Buongiorno e Milinkovic eroi ai rigori contro il Cagliari. Chi sfidiamo ai quarti

Operai morti a Napoli, tubo spezzato sulla saldatura - Si è concentrata su un tubo spezzato in un punto in cui è evidente una saldatura, e sul serraggio di bulloni e perni di ancoraggio del montacarichi, l'attenzione dei magistrati e dei consulenti che ...

