Napoli e la maledizione Coppa Italia | col Cagliari si può interrompere
Sono quattro anni che gli azzurri puntualmente escono agli ottavi, ma contro la squadra di Pisacane sono nettamente favoriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dopo Bologna abbiamo seriamente temuto di essere alla canna del gas. Le dure parole di Conte, l'infortunio di Anguissa, le voci sull'addio del mister: tutto ci spingeva a chiederci con timore se lo scudetto a Napoli contenesse una sorta di maledizione da scon - facebook.com Vai su Facebook
Napoli e la maledizione Coppa Italia: col Cagliari si può interrompere - Cagliari quote analisi statistiche precedenti ottavi Coppa Italia in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18 ... Si legge su gazzetta.it
Il Napoli mai visto di Conte: una rivoluzione in Coppa Italia - Otto cambi per la sfida con il Cagliari negli ottavi di finale. Scrive corrieredellosport.it
Coppa Italia, Napoli-Cagliari: le probabili formazioni. Azzurri contro il tabù ottavi - Dal 2021 i partenopei lasciano la competizione nel primo atto del tabellone principale: Conte vara un turnover soft per rompere l'incantesimo, ma pensando anche alla Juventus ... Da msn.com
La Coppa Italia è tornata coppetta: è l’obiettivo meno importante del Napoli, nettamente dietro alla Supercoppa araba - De Laurentiis tiene in modo particolare alla Supercoppa per ragioni espansione del marchio Calcio Napoli ... Secondo ilnapolista.it
Ottavi di Coppa Italia, il pronostico di Napoli-Cagliari - Il calendario del Napoli è fittissimo ma le ultime esibizioni hanno fornito ad Antonio Conte delle risposte molto confortanti. Secondo corrieredellosport.it
Coppa Italia – Stasera debutto stagionale del Napoli nella competizione Nazionale contro il Cagliari, Conte snobberà, ancora, questo trofeo? - ] ... pianetazzurro.it scrive