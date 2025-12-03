Napoli e la maledizione Coppa Italia | col Cagliari si può interrompere

3 dic 2025

Sono quattro anni che gli azzurri puntualmente escono agli ottavi, ma contro la squadra di Pisacane sono nettamente favoriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli e la maledizione Coppa Italia: col Cagliari si può interrompere

