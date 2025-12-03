Napoli di nuovo su Frattesi è in cima alla lista di Conte
Napoli, pronto un nuovo tentativo per Frattesi Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara a una mossa decisa nel mercato di riparazione, puntando con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
GDS – Inter, Frattesi sul mercato: c’è il Napoli. A Marotta cosa converrebbe fare? Tre risposte - Il centrocampista nerazzurro potrebbe partire a gennaio visto lo scarso minutaggio. Da msn.com
Frattesi-Napoli, i partenopei spingono per l’acquisto? Ecco cosa si dice sul centrocampista - La situazione non lascia ulteriori dubbi sugli azzurri Il tema Frattesi- Riporta calcionews24.com
Frattesi primo nome Napoli: la richiesta dell’Inter. Vice Dumfries? Una figura entusiasma - Tra i giocatori che potrebbero sbloccare il mercato dell'Inter c'è il centrocampista che finora ha trovato poco spazio, piace al Napoli ... Segnala msn.com
Accostato al Napoli, Frattesi vuole restare all'Inter. A meno di offerte irrinunciabili - Dopo le vicende di un anno fa, quando aveva manifestato la volontà di tornare alla Roma — ... Scrive tuttonapoli.net
Calciomercato Napoli News/ Frattesi, tentativo per il centrocampista. Zanoli può restare (27 luglio 2025) - Calciomercato Napoli News: la mezzala dell'Inter potrebbe lasciare il club nerazzurro, ma non accetterebbe un ruolo da riserva (27 luglio 2025) Il calciomercato Napoli ha accolto da poco Vanja ... Lo riporta ilsussidiario.net
Inter, Frattesi vuole continuità: Juve e Napoli valutano il centrocampista per gennaio - Dopo aver rifiutato le offerte provenienti dalla Premier, il classe 99 si aspettava di essere al centro del nuovo progetto targato Chivu viste le sue grandi capacità da incursore. Lo riporta it.blastingnews.com