Il Napoli si prepara agli ottavi di Coppa Italia. I quarti mancano da tempo, dunque per i partenopei è un match importante e da non sottovalutare. Lo stesso ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha parlato prima della partita a ‘Sport Mediaset’. Di seguito le sue dichiarazioni. Manna prima del Cagliari: “Lucca? Ci vuole pazienza ma vogliamo i risultati”. Giovanni Manna ha parlato nel pre-partita a Sport Mediaset. Tanti i temi, dal match ai singoli, su tutti Lucca e Lukaku. Queste le sue parole. Su Lucca. “Sicuramente la squadra quest’anno è più completa. Per Lucca ci vuole pazienza, è forte e per questo lo abbiamo scelto, ma non è facile passare dall’Udinese al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cagliari, Manna senza giri di parole su Lucca! Poi l’annuncio anche su Lukaku