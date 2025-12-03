Napoli-Cagliari Manna senza giri di parole su Lucca! Poi l’annuncio anche su Lukaku
Il Napoli si prepara agli ottavi di Coppa Italia. I quarti mancano da tempo, dunque per i partenopei è un match importante e da non sottovalutare. Lo stesso ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha parlato prima della partita a ‘Sport Mediaset’. Di seguito le sue dichiarazioni. Manna prima del Cagliari: “Lucca? Ci vuole pazienza ma vogliamo i risultati”. Giovanni Manna ha parlato nel pre-partita a Sport Mediaset. Tanti i temi, dal match ai singoli, su tutti Lucca e Lukaku. Queste le sue parole. Su Lucca. “Sicuramente la squadra quest’anno è più completa. Per Lucca ci vuole pazienza, è forte e per questo lo abbiamo scelto, ma non è facile passare dall’Udinese al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
#Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: #Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per #Lucca. Ampio turnover. #Olivera retrocede nella difesa a tre insieme a #Beukema e Juan Jesus. #Mazzocchi sulla fascia per far rifiatare #DiLorenzo. https://www.ilnapoli Vai su Facebook
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
Manna: «I quarti di finale della Coppa Italia mancano a Napoli da cinque anni, vogliamo vincere questa sera» - Cagliari: parole su Lucca, Lukaku, obiettivi di Conte e la gestione della formazione in Coppa Italia. Segnala ilnapolista.it
Napoli, Manna: «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. Lukaku? Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta» - Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato dichiarazioni significative nel prepartita della sfida contro il Cagliari Il Napoli torna al Maradona con rinnovata fiducia, reduce dalla preziosa vittor ... Da calcionews24.com
Napoli-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Cagliari degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Napoli-Cagliari live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: obiettivo quarti per Conte - Napoli e Cagliari si giocano il passaggio ai quarti di finale, con possibili novità negli undici iniziali sopratutto per gli azzurri. Lo riporta ilmattino.it
Coppa Italia: Napoli-Cagliari, la sfida del pomeriggio - Il Cagliari a Napoli per gli ottavi di Coppa Italia, oggi pomeriggio alle 18, senza Folorunsho e Palestra. Lo riporta ansa.it
Napoli, nuova emergenza a centrocampo: Gilmour operato. Il Mattino: «Servono rinforzi subito, ma budget e liste limitano Manna» - Mainoo non trova spazio con ten Hag e potrebbe muoversi solo in prestito secco, formula ideale per gli azzurri. Come scrive napolipiu.com