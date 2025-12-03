Napoli-Cagliari Manna | Lukaku? Lo aspettiamo non c' è fretta

Ilmattino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del match tra Napoli e Cagliari è intervenuto ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. «Aspettiamo Romelu con calma, senza mettergli troppe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli cagliari manna lukaku lo aspettiamo non c 232 fretta

© Ilmattino.it - Napoli-Cagliari, Manna: «Lukaku? Lo aspettiamo, non c'è fretta»

