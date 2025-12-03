Napoli-Cagliari Manna | Lukaku? Lo aspettiamo non c' è fretta
Prima del match tra Napoli e Cagliari è intervenuto ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. «Aspettiamo Romelu con calma, senza mettergli troppe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altre letture consigliate
#Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: #Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per #Lucca. Ampio turnover. #Olivera retrocede nella difesa a tre insieme a #Beukema e Juan Jesus. #Mazzocchi sulla fascia per far rifiatare #DiLorenzo. https://www.ilnapoli Vai su Facebook
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
Napoli-Cagliari, Manna: «Lukaku? Lo aspettiamo, non c'è fretta» - Prima del match tra Napoli e Cagliari è intervenuto ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Come scrive ilmattino.it
Napoli, Manna: "Aspettiamo delle risposte da Lucca. Lukaku? Non c'è fretta" - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del calcio d'inizio dell'ottavo. Si legge su tuttomercatoweb.com
Manna: «I quarti di finale della Coppa Italia mancano a Napoli da cinque anni, vogliamo vincere questa sera» - Cagliari: parole su Lucca, Lukaku, obiettivi di Conte e la gestione della formazione in Coppa Italia. Da ilnapolista.it
Napoli, Manna: “Lukaku? Non dobbiamo avere fretta. Ha una struttura muscolare importante” - Il Napoli si ripresenta al Maradona dopo la vittoria di Roma contro la squadra di Gian Piero Gasperini e con una fiducia ritrovata dopo aver attraversato un momento complicato. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Napoli, Manna: «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. Lukaku? Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta» - Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato dichiarazioni significative nel prepartita della sfida contro il Cagliari Il Napoli torna al Maradona con rinnovata fiducia, reduce dalla preziosa vittor ... Segnala calcionews24.com
Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Riporta corrieredellosport.it