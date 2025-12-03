Napoli-Cagliari le probabili formazioni | Ambrosino e Lucca in avanti e Vergara a centrocampo Sky Sport

Oggi, alle 0re 18:00, il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona in Coppa Italia per gli ottavi di finale. Ecco le anticipazioni di Sky Sport. Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: la decisione su Politano. Le scelte di Conte. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte Previsti otto cambi per l’allenatore salentino rispetto all’11 titolare che ha vinto a Roma, con le eccezioni di Milinkovic-Savic tra i pali e di Beukema e Olivera, con quest’ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro;. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Ambrosino e Lucca in avanti e Vergara a centrocampo (Sky Sport)

Probabili formazioni di Napoli-Cagliari - Ampio turnover per Conte che proporrà Ambrosino nel tridente offensivo e Vergara al fianco di Elmas in mezzo al ... sport.sky.it scrive

