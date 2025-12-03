"> Napoli e Cagliari tornano faccia a faccia al Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una sfida che vale l’accesso ai quarti dove la vincente affronterà chi uscirà dal confronto tra Fiorentina e Como. Antonio Conte e Fabio Pisacane si ritrovano nuovamente uno di fronte all’altro dopo il match del 30 agosto in Serie A, deciso al 95’ da Anguissa — oggi indisponibile per infortunio. Per il Napoli turnover massiccio, con spazio a diversi giocatori finora meno utilizzati. Conferma per Milinkovic-Savic tra i pali, mentre in attacco chance dal primo minuto per Lucca e Ambrosino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali