Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali | Conte lancia Vergara e Ambrosino chance per Lucca

Ilnapolista.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la formazione ufficiale di Napoli -Cagliari.???????? powered by @MSCCrociere @CagliariCalcio #CoppaItaliaFrecciarossa Stadio Diego Armando Maradona 18:00 CET #ProudToBeNapoli pic.twitter.comsisBCvu1Gq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 3, 2025 Le scelte di Conte: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte Ecco la formazione di Pisacane: CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane La Coppa Italia è tornata coppetta: è l’obiettivo meno importante del Napoli, nettamente dietro alla Supercoppa araba In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli cagliari le formazioni ufficiali conte lancia vergara e ambrosino chance per lucca

© Ilnapolista.it - Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli cagliari formazioni ufficialiNapoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte ne cambia 8 e lancia Vergara e Ambrosino - Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi alle 18:00 al Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane nel match valevole per. Da tuttomercatoweb.com

napoli cagliari formazioni ufficialiLIVE - Napoli-Cagliari: formazioni ufficiali. Vergara e Ambrosino titolari - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Lo riporta areanapoli.it

napoli cagliari formazioni ufficialiNapoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca - Esordiscono i giovani napoletani Vergara e Ambrosino. Segnala ilnapolista.it

napoli cagliari formazioni ufficialiNapoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pavoletti titolare con Luvumbo e Kiliçsoy - Al Maradona, pochi mesi dopo la gara di campionato si gioca i rossoblù si giocano quarti di Coppa Italia che non arrivano da 20 anni ... Segnala calciocasteddu.it

napoli cagliari formazioni ufficialiFormazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia - Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena al Maradona alle 18 Prosegue la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa I ... Scrive calcionews24.com

napoli cagliari formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari (Coppa Italia) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Cagliari Formazioni Ufficiali