Ecco la formazione ufficiale di Napoli -Cagliari.???????? powered by @MSCCrociere @CagliariCalcio #CoppaItaliaFrecciarossa Stadio Diego Armando Maradona 18:00 CET #ProudToBeNapoli pic.twitter.comsisBCvu1Gq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 3, 2025 Le scelte di Conte: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte Ecco la formazione di Pisacane: CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane La Coppa Italia è tornata coppetta: è l’obiettivo meno importante del Napoli, nettamente dietro alla Supercoppa araba In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca