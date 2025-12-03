Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali | Conte lancia Vergara e Ambrosino chance per Lucca
Ecco la formazione ufficiale di Napoli -Cagliari.???????? powered by @MSCCrociere @CagliariCalcio #CoppaItaliaFrecciarossa Stadio Diego Armando Maradona 18:00 CET #ProudToBeNapoli pic.twitter.comsisBCvu1Gq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 3, 2025 Le scelte di Conte: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte Ecco la formazione di Pisacane: CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane La Coppa Italia è tornata coppetta: è l’obiettivo meno importante del Napoli, nettamente dietro alla Supercoppa araba In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: #Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per #Lucca. Ampio turnover. #Olivera retrocede nella difesa a tre insieme a #Beukema e Juan Jesus. #Mazzocchi sulla fascia per far rifiatare #DiLorenzo. https://www.ilnapoli Vai su Facebook
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte ne cambia 8 e lancia Vergara e Ambrosino - Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi alle 18:00 al Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane nel match valevole per. Da tuttomercatoweb.com
LIVE - Napoli-Cagliari: formazioni ufficiali. Vergara e Ambrosino titolari - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Lo riporta areanapoli.it
Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca - Esordiscono i giovani napoletani Vergara e Ambrosino. Segnala ilnapolista.it
Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pavoletti titolare con Luvumbo e Kiliçsoy - Al Maradona, pochi mesi dopo la gara di campionato si gioca i rossoblù si giocano quarti di Coppa Italia che non arrivano da 20 anni ... Segnala calciocasteddu.it
Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia - Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena al Maradona alle 18 Prosegue la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa I ... Scrive calcionews24.com
Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari (Coppa Italia) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Lo riporta msn.com