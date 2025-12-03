Napoli-Cagliari | disposta la chiusura dell' uscita Tangenziale di Fuorigrotta

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

