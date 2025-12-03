Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare gli ottavi di Coppa Italia. I partenopei fanno il proprio esordio nella competizione di cui è detentore il Bologna, e di fronte a loro troveranno il Cagliari di Pisacane. Gli Azzurri inseguono i quattro successi consecutivi, col Cagliari che proverà a fare il colpaccio in trasferta. Di seguito le scelte ufficiali di Antonio Conte per la sfida. Napoli-Cagliari, l’11 di Antonio Conte: esordio dal 1? per Vergara e Ambrosino. Tanto turnover per Antonio Conte, che proverà a far riposare molti dei suoi giocatori in vista dell’importante big match di domenica 7 dicembre contro la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cagliari, Conte stravolge l’11 titolare: scelte pesanti per il mister