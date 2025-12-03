Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno fa l’uscita prematura dalla Coppa Italia non fu fonte di disperazione per il Napoli, che si concentrò solo sul campionato vincendo lo scudetto. Oggi il gruppo di Conte, reduce dalle vittorie su Atalanta, Qarabag e Roma che hanno raddrizzato un momento negativo, al Maradona sfideranno il Cagliari negli ottavi di finale, con ampio turnover, dato che domenica è in programma il big match con la Juventus e ci sono comunque sei infortunati ai box. Sicuro il ritorno in campo di Juan Jesus a sinistra con Rrahmani al centro e Beukema dall’altra parte. A centrocampo sulle corsie laterali Mazzocchi e Spinazzola, in mezzo il giovane Vergara dovrebbe fare coppia con McTominay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli cagliari alle 18 con lucca e il baby vergara

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara

Argomenti simili trattati di recente

napoli cagliari 18 luccaNapoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara - Un anno fa l’uscita prematura dalla Coppa Italia non fu fonte di disperazione per il Napoli, che si concentrò solo ... Da sport.quotidiano.net

napoli cagliari 18 luccaNapoli-Cagliari, le probabili formazioni: chance per Lucca dal 1', la scelta su Politano - Domani è tempo di Coppa Italia al Maradona per il Napoli di Antonio Conte, che ospiterà il Cagliari per gli ottavi di finale. Riporta mondonapoli.it

napoli cagliari 18 luccaNapoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. fanpage.it scrive

napoli cagliari 18 luccaNapoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Segnala tuttonapoli.net

napoli cagliari 18 luccaCDS - Napoli-Cagliari, ampio turnover per gli azzurri, in attacco spazio a Lucca e Ambrosino - Il Corriere dello Sport ipotizza un ampio turnover nella formazione del Napoli che domani affronterà il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Conte dovrebbe giocoforza rilanciare anche in ... Lo riporta napolimagazine.com

napoli cagliari 18 luccaCome vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming dall'estero - Cagliari in campo per gli ottavi di Coppa Italia: ecco come vedere la partita in diretta streaming anche se ti trovi all'estero. Secondo punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Cagliari 18 Lucca