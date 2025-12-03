napoli cagliari alle 18 con lucca e il baby vergara

Un anno fa l’uscita prematura dalla Coppa Italia non fu fonte di disperazione per il Napoli, che si concentrò solo sul campionato vincendo lo scudetto. Oggi il gruppo di Conte, reduce dalle vittorie su Atalanta, Qarabag e Roma che hanno raddrizzato un momento negativo, al Maradona sfideranno il Cagliari negli ottavi di finale, con ampio turnover, dato che domenica è in programma il big match con la Juventus e ci sono comunque sei infortunati ai box. Sicuro il ritorno in campo di Juan Jesus a sinistra con Rrahmani al centro e Beukema dall’altra parte. A centrocampo sulle corsie laterali Mazzocchi e Spinazzola, in mezzo il giovane Vergara dovrebbe fare coppia con McTominay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

