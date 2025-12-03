Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara
Un anno fa l’uscita prematura dalla Coppa Italia non fu fonte di disperazione per il Napoli, che si concentrò solo sul campionato vincendo lo scudetto. Oggi il gruppo di Conte, reduce dalle vittorie su Atalanta, Qarabag e Roma che hanno raddrizzato un momento negativo, al Maradona sfideranno il Cagliari negli ottavi di finale, con ampio turnover, dato che domenica è in programma il big match con la Juventus e ci sono comunque sei infortunati ai box. Sicuro il ritorno in campo di Juan Jesus a sinistra con Rrahmani al centro e Beukema dall’altra parte. A centrocampo sulle corsie laterali Mazzocchi e Spinazzola, in mezzo il giovane Vergara dovrebbe fare coppia con McTominay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
? #CoppaItalia | #Napoli vs. #Cagliari @somos_FOX #FOXOne ? @JuanitoBuxade ? @JACKIE_FELIX ? @R_Testas #CoppaItaliaFrecciarosa - #FOX Vai su X
La Juve è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Domani altre tre sfide: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara - Un anno fa l’uscita prematura dalla Coppa Italia non fu fonte di disperazione per il Napoli, che si concentrò solo ... Da sport.quotidiano.net
Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: chance per Lucca dal 1', la scelta su Politano - Domani è tempo di Coppa Italia al Maradona per il Napoli di Antonio Conte, che ospiterà il Cagliari per gli ottavi di finale. Riporta mondonapoli.it
Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. fanpage.it scrive
Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime - Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Segnala tuttonapoli.net
CDS - Napoli-Cagliari, ampio turnover per gli azzurri, in attacco spazio a Lucca e Ambrosino - Il Corriere dello Sport ipotizza un ampio turnover nella formazione del Napoli che domani affronterà il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Conte dovrebbe giocoforza rilanciare anche in ... Lo riporta napolimagazine.com
Come vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming dall'estero - Cagliari in campo per gli ottavi di Coppa Italia: ecco come vedere la partita in diretta streaming anche se ti trovi all'estero. Secondo punto-informatico.it