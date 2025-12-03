Napoli Cagliari 10-9 dcr | rigori infiniti che brivido per Conte Azzurri ai quarti di Coppa Italia domenica arriva la Juventus al Maradona
Napoli Cagliari 10-9 dcr: lotteria dei rigori infinita, Conte ai quarti di Coppa Italia con sofferenza. Domenica arriva la Juventus al Maradona. Una maratona di emozioni, un brivido lungo novanta minuti e oltre. Il Napoli stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su un Cagliari mai domo. Allo stadio “Diego Armando Maradona”, la sfida termina 1-1 nei tempi regolamentari, risolvendosi solo dopo un’interminabile serie di calci di rigore (9-8 il finale) che premia la freddezza degli azzurri e i riflessi del loro portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
