Napoli Cagliari 10-9 dcr | rigori infiniti che brivido per Conte Azzurri ai quarti di Coppa Italia domenica arriva la Juventus al Maradona

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Cagliari 10-9 dcr: lotteria dei rigori infinita, Conte ai quarti di Coppa Italia con sofferenza. Domenica arriva la Juventus al Maradona. Una maratona di emozioni, un brivido lungo novanta minuti e oltre. Il Napoli stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su un Cagliari mai domo. Allo stadio “Diego Armando Maradona”, la sfida termina 1-1 nei tempi regolamentari, risolvendosi solo dopo un’interminabile serie di calci di rigore (9-8 il finale) che premia la freddezza degli azzurri e i riflessi del loro portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli cagliari 10 9 dcr rigori infiniti che brivido per conte azzurri ai quarti di coppa italia domenica arriva la juventus al maradona

© Juventusnews24.com - Napoli Cagliari 10-9 dcr: rigori infiniti, che brivido per Conte. Azzurri ai quarti di Coppa Italia, domenica arriva la Juventus al Maradona

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli cagliari 10 9Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it

napoli cagliari 10 9Napoli-Cagliari di Coppa Italia, il risultato 10-9: gol di Lucca, paro di Esposito la squadra di Conte vince ai rigori - 9 dopo i calci di rigore e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it scrive

napoli cagliari 10 9la formazione ufficiale del napoli - Nei 90' regolamentari il vantaggio partenopeo era stato firmato da Lucca al 28' del primo tempo. Si legge su gazzetta.it

napoli cagliari 10 9Napoli Cagliari 10-9 LIVE: Buongiorno porta i suoi ai quarti - Napoli Cagliari: i rossoblù di Pisacane scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26. Come scrive cagliarinews24.com

napoli cagliari 10 9Coppa Italia, Napoli-Cagliari 1-1(10-9 d.c.r): fatale l’errore dal dischetto di Luvumbo - Il Napoli, dopo la vittoria dell'Olimpico, ha ospitato il Cagliari nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive msn.com

napoli cagliari 10 9DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r): live report - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Cagliari 10 9