Napoli-Cagliari 10-9 dcr – Azzurri ai quarti di Coppa Italia

Napoli-Cagliari si decide ai rigori – Cronaca e tabellino della partita valida per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. CRONACA Napoli-Cagliari 1-1 al termine del tempo regolamentare, 10-9 dcr, Il Napoli vola ai quarti di Coppa Italia. I partenopei hanno battuto oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari imponendosi 10-9 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 con le reti di Lorenzo Lucca nel primo tempo e di Sebastiano Esposito nella ripresa. Al termine di un’interminabile serie dal dischetto, dopo gli errori prima di Felici e poi di Neres, è stato decisivo quello di Luvumbo, parato sul palo di sinistra da Milinkovic Savic, con Buongiorno a realizzare il penalty che ha fatto esplodere il Maradona. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Cagliari 10-9 dcr – Azzurri ai quarti di Coppa Italia

