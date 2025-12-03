Napoli | borseggia una turista ma finisce in manette Tunisino arrestato da carabiniere a spasso con la famiglia
Napoli, borseggiatore tunisino arrestato in Via Toledo dopo inseguimento e aggressione a un carabiniere.. Via Toledo è affollata, la sera lo è anche di più. Frotte di turisti passeggiano in cerca di un ristorante o di uno scatto per i social. Tra di loro anche I. F., un 40enne di origini tunisine. Non è un visitatore, non è in escursione. Sta puntando il cappotto di una donna tedesca, distratta dalle vetrine dei negozi. Due volte infila la mano nella tasca del suo giubbino, la seconda riesce e sfilarle il cellulare. Un maresciallo del nucleo operativo Vomero, libero dal servizio e con la famiglia, vede tutto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
