Napoli al via la rassegna ‘Stelle di Natale’ | Avion Travel e Nuova Orchestra Scarlatti in un incontro tra classico e pop

Cinque appuntamenti tra il 6 e il 21 dicembre con concerti gratuiti a Napoli: musica classica, pop raffinato e fusioni inedite tra tradizione e modernità. Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19, a Napoli, nella bella cornice della Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Largo Donnaregina) Canzoni in Concerto: gli AVION TRAVEL e la Nuova Orchestra Scarlatti in un suggestivo incontro tra classico e pop raffinato. È questo il primo evento della rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti Stelle di Natale, 5 appuntamenti tra il 6 e il 21 dicembre a ingresso libero fino a esaurimento posti: musica per tutti, con artisti celebri e fusioni inedite tra classico, etno e pop. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

