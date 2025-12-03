Napoli ai quarti di Coppa Italia il Cagliari si arrende ai rigori

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le reti di Lucca ed Esposito, servono ben 10 rigori per decidere la sfida del Maradona NAPOLI - Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce nel compito di superare gli ottavi di finale di Coppa Italia: al Maradona, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono necessari i c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

napoli ai quarti di coppa italia il cagliari si arrende ai rigori

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli ai quarti di Coppa Italia, il Cagliari si arrende ai rigori

