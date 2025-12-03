Napoli ai quarti di Coppa Italia il Cagliari si arrende ai rigori
Dopo le reti di Lucca ed Esposito, servono ben 10 rigori per decidere la sfida del Maradona NAPOLI - Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce nel compito di superare gli ottavi di finale di Coppa Italia: al Maradona, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono necessari i c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
