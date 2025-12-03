Napoli ai quarti di Coppa Italia col batticuore | contro il Cagliari è maratona-rigori
Il Napoli di Antonio Conte approda ai quarti di Coppa Italia, ma che fatica. Serve una maratona ai rigori agli azzurri campioni d'Italia in carica per avere la meglio del Cagliari al Maradona, dopo che i tempi regolamentari finiscono sull'1-1. Si decide tutto tra 19esimo e 20esimo tiro dal dischetto: prima Milinkovic Savic si conferma para-rigori neutralizzando il tiro di Luvumbo, quindi è Buongiorno a siglare la rete decisiva. Nei tempi regolamentari il Napoli, pur mandato in campo da Conte con formazione rimaneggiata e quasi "sperimentale", è sembrato a lungo in controllo del match. Olivera braccetto a sinistra in difesa, Mazzocchi e Spinazzoli a spingere nel 3-4-3, con il giovane Vergara ad affiancare il jolly Elmas al centro della mediana e in attacco Lucca supportato da Politano e Ambrosino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Napoli-Cagliari finisce 9 a 8 ai calci di rigore. Il #Napoli vola ai quarti di finale e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como. - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI AI QUARTI, MA CHE SOFFERENZA Il Cagliari gioca una partita coraggiosa, mette in difficoltà la squadra di Conte per 90 minuti e trascina la sfida ai rigori. Alla fine la differenza la fa il solito para rigori Milinkovic-Savic Vai su X
Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. corrieredellosport.it scrive
Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Come scrive tuttosport.com
Napoli-Cagliari 10-9 ai rigori, risultato finale della partita di Coppa Italia: Azzurri ai quarti, gli highlights - Cagliari degli ottavi di finale di Coppa Italia finisce col risultato di 10- Si legge su fanpage.it
Live Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r), azzurri ai quarti di finale: rigore decisivo di Buongiorno - Napoli e Cagliari si giocano il passaggio ai quarti di finale, con possibili novità negli undici iniziali sopratutto per gli azzurri. Riporta ilmattino.it
Coppa Italia, infinita Napoli-Cagliari: dopo 20 rigori gli azzurri conquistano i quarti di Coppa Italia - Dopo una lotteria di rigori interminabile, il Napoli supera il Cagliari grazie al penalty decisivo di Buongiorno. Riporta msn.com
Napoli ai quarti di Coppa Italia, il Cagliari si arrende ai rigori - Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce nel compito di superare gli ottavi di finale di Coppa Italia: al Maradona, dopo l'1- corrierediarezzo.it scrive