Il Napoli di Antonio Conte approda ai quarti di Coppa Italia, ma che fatica. Serve una maratona ai rigori agli azzurri campioni d'Italia in carica per avere la meglio del Cagliari al Maradona, dopo che i tempi regolamentari finiscono sull'1-1. Si decide tutto tra 19esimo e 20esimo tiro dal dischetto: prima Milinkovic Savic si conferma para-rigori neutralizzando il tiro di Luvumbo, quindi è Buongiorno a siglare la rete decisiva. Nei tempi regolamentari il Napoli, pur mandato in campo da Conte con formazione rimaneggiata e quasi "sperimentale", è sembrato a lungo in controllo del match. Olivera braccetto a sinistra in difesa, Mazzocchi e Spinazzoli a spingere nel 3-4-3, con il giovane Vergara ad affiancare il jolly Elmas al centro della mediana e in attacco Lucca supportato da Politano e Ambrosino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Napoli ai quarti di Coppa Italia col batticuore: contro il Cagliari è maratona-rigori