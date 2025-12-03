Napoli 15enne morto dopo aver mangiato sushi | condannato il ristoratore

Una condanna e un'assoluzione. Questo l'esito del processo, a Napoli, legato alla morte di Luca Piscopo, il 15enne deceduto il 2 dicembre del 2021 dopo nove giorni di agonia provocata da una intossicazione alimentare che, stando agli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in un locale "all you can eat" del quartiere Vomero. In base a quanto deciso dal giudice monocratico Giuliana Taglialatela, infatti, sono stati inflitti due anni e sei mesi di reclusione al titolare cinese del ristorante dove il ragazzo aveva consumato il pasto, mentre è stato assolto il medico che aveva in cura il giovane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi: condannato il ristoratore

