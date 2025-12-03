Myriam Sylla debutta con il Galatasaray in Europa ricezione da urlo e ottavi in CEV Cup

Myriam Sylla ha fatto il proprio debutto stagionale nella CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo non essere scesa in campo settimana scorsa in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale, la schiacciatrice è stata schierata titolare da coach Massimo Barbolini nel match di ritorno contro il Porto e ha contribuito a l successo del Galatasaray Istanbul di fronte ai 1.200 spettatori del Burhan Felek Salonu. Dopo l’affermazione ottenuta per 3-1 in casa della poco quotata compagine portoghese, le giallorosse si sono imposte con un netto 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) e hanno così staccato il biglietto per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla debutta con il Galatasaray in Europa, ricezione da urlo e ottavi in CEV Cup

