My Way la Coppa Davis la Lazio | in centinaia al Foro Italico per l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli
Centinaia di persone hanno atteso in fila al Foro Italico di Roma per dare l’addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano scomparsa il primo dicembre a 92 anni. La camera ardente, inizialmente prevista per un altro giorno ma posticipata per il maltempo, si è svolta dalle 9 alle 12 del mattino sul campo che dal 2006 porta il suo nome. L’arrivo della bara è stato accompagnato dalle melodie di Charles Aznavour, mentre al momento dell’ultimo saluto hanno risuonato le note di My Way di Frank Sinatra, scelta personalmente dal campione per questo momento. Tra i primi ad arrivare c’era Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ha ricordato un legame nato fin dall’infanzia: “Il nostro era un rapporto nato quando ero bambino. 🔗 Leggi su Cultweb.it
