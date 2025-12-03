Mussolini e le SS esempi di virtù | l’appello di Barbero e Zerocalcare contro l’editore fascista a Più libri più liberi L’Aie | No alla censura

Libri sul fascismo e su Benito Mussolini. Scritti di Leon Degrelle, fondatore della divisione vallona delle naziste Wafer SS, così come di Corneliu Zelea Codreanu, fondatore della Guardia di Ferro e del Movimento Legionario. Perché garantiscono un «impareggiabile contributo alla formazione dell’élite militare». E sono tra i migliori esempi di «virtù di coraggio, disciplina, senso di dovere, altruismo e dominio di sé». La partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco alla fiera “Più libri più liberi” è diventata un caso vero e proprio. Oltre ottanta tra autori e case editrici hanno sottoscritto un appello al comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Open.online