Mussida | Gente che la vitanon si butta via

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gente che la vita non si butta via" è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale. È online il video di “love street”, per la regia di Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano sarà disponibile in digitale da domani, in radio venerdì. Lo scopo di “Love street” è invitare ad alzare la testa, a sentirsi parte di una sola umanità, provando a circumnavigare l’odio. Canzone che porta un messaggio natalizio di amore, leggerezza, speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mussida gente che la vitanon si butta via

© Ilgiorno.it - Mussida: "Gente che la vita...non si butta via"

