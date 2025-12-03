Mussida | Gente che la vitanon si butta via

"Gente che la vita non si butta via" è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale. È online il video di “love street”, per la regia di Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano sarà disponibile in digitale da domani, in radio venerdì. Lo scopo di “Love street” è invitare ad alzare la testa, a sentirsi parte di una sola umanità, provando a circumnavigare l’odio. Canzone che porta un messaggio natalizio di amore, leggerezza, speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mussida: "Gente che la vita...non si butta via"