Mussida | Gente che la vitanon si butta via
"Gente che la vita non si butta via" è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale. È online il video di “love street”, per la regia di Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano sarà disponibile in digitale da domani, in radio venerdì. Lo scopo di “Love street” è invitare ad alzare la testa, a sentirsi parte di una sola umanità, provando a circumnavigare l’odio. Canzone che porta un messaggio natalizio di amore, leggerezza, speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
"LOVE STREET - GENTE CHE LA VITA… NON SI BUTTA VIA", il nuovo brano scritto da FRANCO MUSSIDA realizzato con CPM MUSIC INSTITUTE PER IL SOCIALE Vai su X
“LOVE STREET – GENTE CHE LA VITA… NON SI BUTTA VIA”, il nuovo brano scritto da FRANCO MUSSIDA realizzato con CPM MUSIC INSTITUTE PER IL SOCIALE “LOVE STREET – Gente che la vita… non si butta via” è il brano scritto da Franco Mussida c - facebook.com Vai su Facebook
Ospiti delle comunità star nel brano di Mussida per Natale - " cantano volontari e ospiti di comunità come Progetto Arca, San Patrignano, Kayros, Associazione Amici della Nave, Coro Millecolori di Scampia e Vero Volley ... msn.com scrive