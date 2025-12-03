Musica formazione e sensibilizzazione | il Conservatorio al San Carlo in ‘Let’s music’

Tempo di lettura: 3 minuti Musica, formazione e sensibilizzazione si intrecceranno il prossimo 22 dicembre sul palco del Teatro San Carlo, dove quasi cento giovani musicisti porteranno in scena ‘ Let’s Music – Da Broadway a Napoli’. Le prenotazioni, già oltre quota 600, confermano l’attesa per un evento che vedrà l’Orchestra Ritmo Sinfonica dei Conservatori di Benevento e Campobasso – guidata dal Maestro Francesco D’Ovidio – affiancata da due ospiti d’eccezione, Sarah Jane Morris e Gigi D’Alessio, in un programma che spazia da ‘My Fair Lady’ a ‘West Side Story’, da ‘Les Misérables’ a ‘Cats’, fino all’omaggio a Napoli con ‘‘A città ‘e Pulecenella’ da ‘Scugnizzi’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Musica, formazione e sensibilizzazione: il Conservatorio al San Carlo in ‘Let’s music’

