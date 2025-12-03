Musica antica una masterclass alla Brunelde con Stefano Bet
Una dimora storica che nel 1731 ospitò il Farinelli, un archivio musicale di oltre un migliaio di titoli (dal XVI al XX secolo) e con autografi importanti, una collezione di strumenti antichi fra cui un rarissimo flauto in avorio di Benjamim Hallet del primo Settecento: è questa la cornice della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
