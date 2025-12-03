Musei civici lettera a Sacchi | Mancano 80 persone In affanno con le Olimpiadi

Aumentano le iniziative e i "palinsesti culturali", ma il personale resta sempre lo stesso. Mancano circa 80 persone nell’organico dei musei civici, che potrebbero andare ulteriormente in affanno quando si apriranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, con eventi che "sicuramente coinvolgeranno anche questo settore". Una situazione denunciata dal sindacato Csa, in una lettera che delegati e funzionari hanno inviato all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. "Si sta operando con contingenti simili al periodo Covid – spiegano – avendo come differenza l’apertura delle sedi espositive. Ulteriore aggravio sono le condizioni degli impianti tecnologici di sicurezza, in ausilio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

