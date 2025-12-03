Musei civici lettera a Sacchi | Mancano 80 persone In affanno con le Olimpiadi
Aumentano le iniziative e i "palinsesti culturali", ma il personale resta sempre lo stesso. Mancano circa 80 persone nell’organico dei musei civici, che potrebbero andare ulteriormente in affanno quando si apriranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, con eventi che "sicuramente coinvolgeranno anche questo settore". Una situazione denunciata dal sindacato Csa, in una lettera che delegati e funzionari hanno inviato all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. "Si sta operando con contingenti simili al periodo Covid – spiegano – avendo come differenza l’apertura delle sedi espositive. Ulteriore aggravio sono le condizioni degli impianti tecnologici di sicurezza, in ausilio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Piacenza, Musei Civici di Palazzo Farnese | Ph. Gionelli, Archivio Comune di Piacenza - facebook.com Vai su Facebook
Musei civici, lettera a Sacchi: "Mancano 80 persone. In affanno con le Olimpiadi" - Mancano circa 80 persone nell’organico dei musei civici, che potrebbero andare ulteriormente in affanno quan ... Scrive msn.com
A Milano nuove tariffe musei civici, aumenti fino a 15 euro - A Milano aumenteranno i biglietti dei musei civici per una cifra che sarà stabilita, per ogni museo in modo differenziato, dal Consiglio comunale in un range che va da 5 a 15 euro. Secondo ansa.it
REGALA O REGALATI LA MUSEOCARD ANNUALE DEL COMUNE DI MILANO - Un nuovo strumento per entrare liberamente in tutti i musei civici e con uno sconto del 20% alle mostre di Palazzo Reale, PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore. Segnala exibart.com
Oltre 3 milioni di visitatori per i musei civici a Milano - E' il bilancio di fine anno tracciato dall'assessore alla cultura del Comune, Tommaso Sacchi. Riporta ansa.it
Guardiasala dei musei civici licenziati alla vigilia del primo maggio, revocate le 56 lettere: «Non si gioca con la vita delle persone» - Usb, comunque, ha deciso di mantenere lo stato di agitazione sindacale. Riporta ilgazzettino.it
Rincari in vista per i musei civici di Milano. L’ipotesi allo studio: gli ingressi negli spazi del Castello potrebbero passare da 5 a 8 euro - Ma – ripetiamo – sarà l’assemblea di Palazzo Marino a stabilire le cifre finali. Segnala ilgiorno.it